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Мареска: готовлюсь к матчу с «ПСЖ» так же, как и к матчам с бразильскими командами

Мареска: готовлюсь к матчу с «ПСЖ» так же, как и к матчам с бразильскими командами
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о подготовке команды к финальному матчу клубного чемпионата мира с «ПСЖ», который состоится сегодня, 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы стараемся помочь команде подготовиться к матчу наилучшим образом, предоставляя игрокам всю возможную информацию, чтобы они могли эффективно действовать на поле.

Я уважаю каждую команду, но готовлюсь к матчу в воскресенье так же, как и к матчу с бразильскими командами. Для меня это мало что меняет в том смысле, что я стараюсь понять, где мы можем нанести им вред и где я могу помешать им нанести вред нам. Отталкиваясь от этого, мы готовимся к матчу», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

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