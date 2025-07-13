Мареска: готовлюсь к матчу с «ПСЖ» так же, как и к матчам с бразильскими командами

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о подготовке команды к финальному матчу клубного чемпионата мира с «ПСЖ», который состоится сегодня, 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Мы стараемся помочь команде подготовиться к матчу наилучшим образом, предоставляя игрокам всю возможную информацию, чтобы они могли эффективно действовать на поле.

Я уважаю каждую команду, но готовлюсь к матчу в воскресенье так же, как и к матчу с бразильскими командами. Для меня это мало что меняет в том смысле, что я стараюсь понять, где мы можем нанести им вред и где я могу помешать им нанести вред нам. Отталкиваясь от этого, мы готовимся к матчу», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.