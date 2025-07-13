Юрий Сёмин поздравил ЦСКА с победой над «Краснодаром» в Суперкубке России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил ЦСКА с победой в матче Суперкубка России с «Краснодаром» (0:1).

«Результат всегда закономерный. Выигрывает сильнейший и тот, кто получает кубок. Равная игра ЦСКА и «Краснодара». Как и раньше, ЦСКА играет очень сильно в обороне — это их главный козырь. Было необычное сочетание в атаке. Обе команды создали не очень много моментов. Наверное, поэтому счёт такой закономерный.

Но разница в том, что у ЦСКА есть Акинфеев. Его дух победы и пример дают армейцам большое преимущество перед другими командами, особенно в решающих матчах. Надо поздравить ЦСКА. Должны быть одним из конкурентов в борьбе за чемпионство», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: