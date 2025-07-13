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Юрий Сёмин поздравил ЦСКА с победой над «Краснодаром» в Суперкубке России

Юрий Сёмин поздравил ЦСКА с победой над «Краснодаром» в Суперкубке России
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил ЦСКА с победой в матче Суперкубка России с «Краснодаром» (0:1).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Результат всегда закономерный. Выигрывает сильнейший и тот, кто получает кубок. Равная игра ЦСКА и «Краснодара». Как и раньше, ЦСКА играет очень сильно в обороне — это их главный козырь. Было необычное сочетание в атаке. Обе команды создали не очень много моментов. Наверное, поэтому счёт такой закономерный.

Но разница в том, что у ЦСКА есть Акинфеев. Его дух победы и пример дают армейцам большое преимущество перед другими командами, особенно в решающих матчах. Надо поздравить ЦСКА. Должны быть одним из конкурентов в борьбе за чемпионство», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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