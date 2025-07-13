Джон Оби Микел назвал игрока «Челси», которого нужно убрать из клуба для борьбы за трофеи

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что лондонский клуб не может всерьёз претендовать на трофеи, пока в основном составе команды играет вратарь Роберт Санчес.
«Многие болельщики «Челси» согласятся, что нам нужен ещё один первоклассный вратарь, потому что Санчес не справляется с этой задачей. Нужно разобраться с ситуацией с вратарём. Мы не можем начать новый сезон с Санчесом, извините. Я уверен, что 99% болельщиков «Челси» согласятся со мной в том, что Санчес — не тот вратарь, который принесёт нам трофеи. Определённо нет», — приводит слова Оби Микела talkSPORT.
Санчес играет за «Челси» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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