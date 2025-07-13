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Джон Оби Микел назвал игрока «Челси», которого нужно убрать из клуба для борьбы за трофеи

Джон Оби Микел назвал игрока «Челси», которого нужно убрать из клуба для борьбы за трофеи
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Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что лондонский клуб не может всерьёз претендовать на трофеи, пока в основном составе команды играет вратарь Роберт Санчес.

«Многие болельщики «Челси» согласятся, что нам нужен ещё один первоклассный вратарь, потому что Санчес не справляется с этой задачей. Нужно разобраться с ситуацией с вратарём. Мы не можем начать новый сезон с Санчесом, извините. Я уверен, что 99% болельщиков «Челси» согласятся со мной в том, что Санчес — не тот вратарь, который принесёт нам трофеи. Определённо нет», — приводит слова Оби Микела talkSPORT.

Санчес играет за «Челси» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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