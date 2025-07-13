Глава РФС Дюков: стараемся организовать приезд Чеферина в Россию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что прикладывает усилия по организации приезда в Россию президента УЕФА Александера Чеферина.

«Мы стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

57-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года. В 2023 году словенец был переизбран на данный пост.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.