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Евгений Алдонин: нельзя сказать, что в Суперкубке России кто-то больше заслужил победу

Евгений Алдонин: нельзя сказать, что в Суперкубке России кто-то больше заслужил победу
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором армейцы одержали победу над «Краснодаром» (1:0).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Равная игра, в которой всё решил стандарт, как и во многих случаях. В такие моменты помогают стандарты. Дивеев и Роша в прошлом году часто так делали: один на ближней штанге, другой — на дальней. «Краснодар» упустил, а Игорю удалось забить. Нельзя сказать, что кто-то больше был достоин победы.

Видно, что Кордоба пока не очень свеж. Пока не успел вкатиться в сезон, поэтому нет такой лёгкости и свежести. Молодёжь в лице Кисляка и Глебова очень неплохо выглядела. Было интересно посмотреть на то, как молодёжь будет себя проявлять. Прежде всего хотелось бы от них прогресса», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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