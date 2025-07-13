Евгений Алдонин: нельзя сказать, что в Суперкубке России кто-то больше заслужил победу

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором армейцы одержали победу над «Краснодаром» (1:0).

«Равная игра, в которой всё решил стандарт, как и во многих случаях. В такие моменты помогают стандарты. Дивеев и Роша в прошлом году часто так делали: один на ближней штанге, другой — на дальней. «Краснодар» упустил, а Игорю удалось забить. Нельзя сказать, что кто-то больше был достоин победы.

Видно, что Кордоба пока не очень свеж. Пока не успел вкатиться в сезон, поэтому нет такой лёгкости и свежести. Молодёжь в лице Кисляка и Глебова очень неплохо выглядела. Было интересно посмотреть на то, как молодёжь будет себя проявлять. Прежде всего хотелось бы от них прогресса», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.