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Игрок ЦСКА Роша: мы снимем с себя кожу, но сделаем всё, чтобы завоевать титулы

Игрок ЦСКА Роша: мы снимем с себя кожу, но сделаем всё, чтобы завоевать титулы
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о новом главном тренере клуба Фабио Челестини, а также заявил, что красно-синие сделают всё, чтобы завоевать трофеи в новом сезоне.

— Что можете рассказать о Челестини?
— Великолепный тренер. Считаю, что у нас получится совместная работа. Все вместе мы будем давать максимальный результат, и, конечно, мы можем с ним коммуницировать, общаться, общий язык нам это позволяет — это важно. Сейчас необходимо много работать, чтобы достичь нужных целей.

— Какую задачу он поставил перед командой?
— Фабио говорил, что нам надо быть предельно сосредоточенными. Его игровой стиль подразумевает, что каждый футболист должен быть готовым выполнить то или иное требование. На самом деле у каждого из нас есть лидерское слово, мнение каждого уважают, каждый может сказать что‑то. Большинство из ребят находятся в команде три года, мы уже стали настоящей семьёй, сплотились. Следующий сезон не будет исключением в этом плане. Мы снимем с себя кожу, но сделаем всё, чтобы завоевать титулы, которые так важны для клуба, — приводит слова Роши «Матч ТВ».

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини стал обладателем Суперкубка России в своём первом официальном матче во главе клуба. Подопечные швейцарского специалиста одолели «Краснодар» в первом официальном матче российского сезона-2025/2026 — 1:0.

Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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