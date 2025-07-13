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Шуманский: Акинфеев безумно хотел Суперкубок, хотя у него уже миллион трофеев

Шуманский: Акинфеев безумно хотел Суперкубок, хотя у него уже миллион трофеев
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Белорусский форвард московского ЦСКА Артём Шуманский отдельно поздравил голкипера и капитана армейцев Игоря Акинфеева с завоеванием Суперкубка. Красно-синие обыграли «Краснодар» (1:0) в матче за трофей.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Хочу отдельно поздравить Игоря Владимировича Акинфеева, он безумно хотел этот трофей. Как и мы все. Хотя у него их миллион уже. Он мне подарил футболку. Я сказал, что теперь я его должник. Надеюсь, теперь мой долг сгорел», — сказал Шуманский в эфире «Матч ТВ».

Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Суперкубка России, став абсолютным рекордсменом по этому показателю. По семь побед на счету у Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова. Отметим, что для ЦСКА Суперкубок страны стал восьмым в истории клуба.

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