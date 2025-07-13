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В «ПСЖ» не удивлены, что у «Реала» начались проблемы с приходом Мбаппе — Cadena Ser

В «ПСЖ» не удивлены, что у «Реала» начались проблемы с приходом Мбаппе — Cadena Ser
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В «ПСЖ» считают, что игровые проблемы, с которыми столкнулся мадридский «Реал» после прихода в клуб нападающего Килиана Мбаппе, были полностью предсказуемыми. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, в «ПСЖ» считают, что клуб «устранил проблему, расставшись с Мбаппе, и передал эту проблему «Реалу». Подчёркивается, что теперь во французском гранде видят, что «сливочные» сталкиваются с теми же трудностями, что были у них, когда Мбаппе находился в команде.

Нападающий перешёл в мадридский клуб летом 2024 года. В минувшем сезоне «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Мбаппе выступал в составе парижан с 2017 года.

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