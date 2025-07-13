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Ямаль ответил, что желает сам себе на 18-летие

Ямаль ответил, что желает сам себе на 18-летие
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Крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил, что бы он пожелал самому себе на 18-летие, которое наступило сегодня, 13 июля.

«Получать то же, что и в 16 и в 17. Плюс я хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Но я не слишком много об этом думаю, у меня ещё много лет, и я хочу побеждать и отдавать ради этого много сил», — сказал Ямаль в интервью клубному каналу.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне 17-летний вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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