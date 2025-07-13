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Данил Круговой высказался о новой позиции на поле при Челестини в ЦСКА

Данил Круговой высказался о новой позиции на поле при Челестини в ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после матча за Суперкубок с «Краснодаром» (1:0) высказался о своей новой позиции на поле после прихода Фабио Челестини на пост главного тренера армейцев. При швейцарце Круговой выступает на краю атаки.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«У меня теперь новая позиция, всё отлично, всё нравится. Да, с «Краснодаром» тяжёлый матч, очень мало пространства, моментов. Но в сезоне будет больше возможностей показать себя. Я готов приносить пользу на 100%», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Защитник стал футболистом ЦСКА летом 2024 года. За этот период он принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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