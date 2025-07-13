Данил Круговой высказался о новой позиции на поле при Челестини в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после матча за Суперкубок с «Краснодаром» (1:0) высказался о своей новой позиции на поле после прихода Фабио Челестини на пост главного тренера армейцев. При швейцарце Круговой выступает на краю атаки.

«У меня теперь новая позиция, всё отлично, всё нравится. Да, с «Краснодаром» тяжёлый матч, очень мало пространства, моментов. Но в сезоне будет больше возможностей показать себя. Я готов приносить пользу на 100%», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Защитник стал футболистом ЦСКА летом 2024 года. За этот период он принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.