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Иван Таранов: у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе, чем у «Краснодара»

Иван Таранов: у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе, чем у «Краснодара»
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Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором армейцы обыграли «быков» со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Результат закономерен. ЦСКА более опытный клуб в плане завоевания трофеев. «Краснодару» в таких матчах не хватает простого понимания, что нужно умирать на футбольном поле, чтобы выигрывать трофеи. Тем более когда трофей решается в одном матче.

У «Краснодара» есть игра, техничные ребята двигают и контролируют мяч. Но у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе. Опыт финальных матчей и побед в них у ЦСКА гораздо выше, поэтому результат закономерный», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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