Иван Таранов: у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе, чем у «Краснодара»
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором армейцы обыграли «быков» со счётом 1:0.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
«Результат закономерен. ЦСКА более опытный клуб в плане завоевания трофеев. «Краснодару» в таких матчах не хватает простого понимания, что нужно умирать на футбольном поле, чтобы выигрывать трофеи. Тем более когда трофей решается в одном матче.
У «Краснодара» есть игра, техничные ребята двигают и контролируют мяч. Но у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе. Опыт финальных матчей и побед в них у ЦСКА гораздо выше, поэтому результат закономерный», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 13 июля 2025
-
12:50
-
12:49
-
12:42
-
12:36
-
12:35
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:35
-
11:21
-
11:19
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:50
-
10:47
-
10:41
-
10:41
-
10:30
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:27