Винисиус недоволен тем, как Хаби Алонсо использовал его в матче с «ПСЖ» — COPE

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был недоволен тем, что главный тренер команды Хаби Алонсо поставил перед ним задачу играть на правом фланге в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ», в котором «сливочные» уступили со счётом 0:4. Об этом сообщает COPE со ссылкой на источники из окружения футболиста.

По имеющейся информации, несмотря на сведения, что бразильский вингер близок к продлению контракта с испанским грандом, стороны не достигли договорённости о новом трудовом соглашении.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: