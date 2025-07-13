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Винисиус недоволен тем, как Хаби Алонсо использовал его в матче с «ПСЖ» — COPE

Винисиус недоволен тем, как Хаби Алонсо использовал его в матче с «ПСЖ» — COPE
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был недоволен тем, что главный тренер команды Хаби Алонсо поставил перед ним задачу играть на правом фланге в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ», в котором «сливочные» уступили со счётом 0:4. Об этом сообщает COPE со ссылкой на источники из окружения футболиста.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

По имеющейся информации, несмотря на сведения, что бразильский вингер близок к продлению контракта с испанским грандом, стороны не достигли договорённости о новом трудовом соглашении.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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