Круговой — об уходе Николича: впервые в карьере тренерский штаб меняется так часто

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе сербского тренера Марко Николича из клуба.

«Об уходе Николича узнал в сборной. Это неожиданно. Я не думал, что он уйдёт, но что поделать. Тренеры и игроки приходят и уходят, но у меня впервые в карьере такое, что тренерский штаб меняется так часто в ЦСКА», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА объявил об уходе Николича 9 июня. Сербский специалист возглавил армейцев в июне 2024 года. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ. В середине июня было объявлено, что Николич занял должность главного тренера греческого АЕКа.

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