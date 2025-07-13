Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой — об уходе Николича: впервые в карьере тренерский штаб меняется так часто

Круговой — об уходе Николича: впервые в карьере тренерский штаб меняется так часто
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе сербского тренера Марко Николича из клуба.

«Об уходе Николича узнал в сборной. Это неожиданно. Я не думал, что он уйдёт, но что поделать. Тренеры и игроки приходят и уходят, но у меня впервые в карьере такое, что тренерский штаб меняется так часто в ЦСКА», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА объявил об уходе Николича 9 июня. Сербский специалист возглавил армейцев в июне 2024 года. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ. В середине июня было объявлено, что Николич занял должность главного тренера греческого АЕКа.

Материалы по теме
Генич сравнил ЦСКА при Челестини в Суперкубке России с командой Николича

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android