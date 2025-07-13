«Челси» — «ПСЖ»: история противостояния, статистика очных матчей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани. Стартовые свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных противостояний «Челси» и «ПСЖ».

Статистика матчей «Челси» и «ПСЖ»:

Всего матчей — 8;

Побед «Челси» — 2;

Побед «ПСЖ» — 3;

Ничьих — 3;

Баланс голов — 12:10 в пользу «ПСЖ».

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» со счётом 2:1. Французский гранд победил «Баварию» со счётом 2:0.