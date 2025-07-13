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Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Челси» — «ПСЖ»: история противостояния, статистика очных матчей

«Челси» — «ПСЖ»: история противостояния, статистика очных матчей
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Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани. Стартовые свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных противостояний «Челси» и «ПСЖ».

Статистика матчей «Челси» и «ПСЖ»:

Всего матчей — 8;
Побед «Челси» — 2;
Побед «ПСЖ» — 3;
Ничьих — 3;
Баланс голов — 12:10 в пользу «ПСЖ».

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» со счётом 2:1. Французский гранд победил «Баварию» со счётом 2:0.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025
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