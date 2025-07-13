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Экс-игрок «Спартака» Кутепов стал футболистом медиаклуба «Народная команда»

Экс-игрок «Спартака» Кутепов стал футболистом медиаклуба «Народная команда»
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Пресс-служба медийного футбольного клуба «Народная команда» в телеграм-канале объявила о переходе бывшего защитника сборной России и московского «Спартака» Ильи Кутепова.

«Именитый защитник, чемпион России, обладатель Кубка России и Суперкубка России присоединился к нашей команде! Добро пожаловать, Илья!» — сказано в сообщении «Народной команды».

Последним клубом 31-летнего футболиста был «Велес».

Кутепов находился в системе «Спартака» с 2012 по 2022 год. В составе основной команды красно-белых он принял участие в 114 матчах во всех турнирах, где забил два гола. За сборную России защитник провёл 13 встреч.

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