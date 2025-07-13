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Мостовой: в ЦСКА пришёл тренер, которого две недели назад никто не знал. Уже с трофеем

Мостовой: в ЦСКА пришёл тренер, которого две недели назад никто не знал. Уже с трофеем
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче Суперкубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Вернёмся к тому, что я говорил до матча. Шансы команд были 50 на 50. Было непонятно, что не будет такого, как прошлом году, когда «Краснодар» в первом тайме разнесли в пух и прах. Здесь были две равные команды, и кто первый забьёт, тот выиграет. Так и произошло.

Большее предпочтение отдавал ЦСКА. «Краснодар» чуть больше давил. ЦСКА — молодцы. Пришёл тренер, которого две недели назад никто не знал, — уже выиграл трофей. Вот в чём парадокс. Но играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке. У ЦСКА хорошая команда, и они заслуженно выиграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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