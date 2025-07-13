«Ливерпуль» сделал финальное предложение «Кристал Пэлас» по Гехи в € 46 млн — The Sun

«Ливерпуль» сделал последнее предложение «Кристал Пэлас» по трансферу центрального защитника Марка Гехи. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить «орлам» £ 40 млн (€ 46 млн) за 25-летнего футболиста. Сам игрок мечтает перейти в стан «красных».

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гехи с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

За взрослую сборную Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.

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