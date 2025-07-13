Данил Круговой рассказал о главной разнице между ЦСКА Челестини и Николича

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, в чём заключается разница между командой красно-синих при Фабио Челестини и командой экс-тренера армейцев Марко Николича.

«Главная разница между Николичем и Челестини — стало больше игры флангами. У Марко был ромб в центре, а сейчас атакуем флангами, больше игроков подключается к атаке», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА объявил об уходе Николича 9 июня. Сербский специалист возглавил армейцев в июне 2024 года. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ. В середине июня было объявлено, что Николич занял должность главного тренера греческого АЕКа.

Армейцы объявили о назначении Челестини 20 июня. В субботу, 12 июля, красно-синие под его руководством выиграли Суперкубок России.

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