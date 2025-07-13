Месси забил больше голов со штрафных, чем с пенальти с 2018 года
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с 2018 года отметился 35 голами со штрафных, в то время как за этот же период он забил 33 гола с пенальти. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х (ранее Twitter).
Последний гол со штрафного 38-летний футболист забил в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), который состоялся в ночь с 12 на 13 июля. Этот мяч стал 69-м такого плана в карьере Месси.
США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17' 1:1 Мухтар – 49' 2:1 Месси – 62'
В игре с «Нэшвиллом» аргентинец оформил дубль, который стал для него пятым подряд в американской лиге. Нападающий стал первым игроком в истории соревнования, забившим два и более гола в пяти матчах подряд.
Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. До этого он играл в «ПСЖ» и «Барселоне».
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Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:
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