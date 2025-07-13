Мареска: «ПСЖ» и Луис Энрике являются примером для всех, кто любит футбол

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о «ПСЖ» и главном тренере парижан Луисе Энрике в преддверии финального матча клубного чемпионата мира, который состоится сегодня, 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Безусловно, «ПСЖ» и его тренер Луис Энрике являются примером для всех, кто любит футбол. В то же время у нас есть свой стиль, и в течение сезона мы демонстрировали, как мы хотим действовать, как с мячом, так и без него. Они — команда, которая любит держать мяч, конечно, и мы тоже. Они также любят прессинговать высоко, и мы делаем то же самое», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.