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Дмитрий Булыкин оценил изменения в игре ЦСКА с приходом Фабио Челестини

Дмитрий Булыкин оценил изменения в игре ЦСКА с приходом Фабио Челестини
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил изменения в игре московского ЦСКА с приходом Фабио Челестини на пост главного тренера клуба.

«Говоря об изменениях ЦСКА при Челестини, в команде хороший подбор футболистов, их можно ставить на разные позиции, но при этом они будут показывать хороший футбол. Но в чемпионате надо выглядеть сильнее, чем в Суперкубке. Если в РПЛ будет такая же игра, результата не добьются. Это начало сезона, поэтому ждём, что ЦСКА прибавит, если хотят выиграть чемпионат России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Армейцы объявили о назначении Челестини 20 июня. В субботу, 12 июля, красно-синие под его руководством выиграли Суперкубок России.

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