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Takvim: «Сити» может продать Грилиша в «Бешикташ» за € 28 млн, его покупали за € 117 млн

Takvim: «Сити» может продать Грилиша в «Бешикташ» за € 28 млн, его покупали за € 117 млн
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«Бешикташ» нацелился на приобретение 29-летнего крайнего нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша. Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, английский футболист хочет покинуть стан «горожан». Подчёркивается, что на текущий момент его рыночная стоимость оценивается в € 28 млн.

Нападающий перешёл в английский гранд из «Астон Виллы» летом 2021 года. СМИ сообщали, что «горожане» заплатили за его трансфер € 117 млн. В минувшем сезоне Грилиш принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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