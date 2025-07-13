Экс-игрок ЦСКА Гришин: Кобнан откровенно подвёл «Краснодар» в Суперкубке

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин прокомментировал удаление вингера «Краснодара» Мозеса Кобнана в матче за Суперкубок России с армейцами. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«Очень плохая ситуация. Он откровенно подвёл команду. Тебе надо забивать, устраивать навал, а у тебя нападающего удаляют. Это вопиющий случай. Нас учили: «Даже если плюют в лицо, то на поле надо терпеть». Потерпи до конца игры. Нас так учили: плюнули — потерпел, наступили — потерпел. Потом показал сопернику на табло. Его однозначно оштрафуют. «Краснодар» проиграл трофей», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На 89-й минуте форвард «Краснодара» Мозес Кобнан получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Нападающий был наказан за пощёчину игроку армейцев Милану Гаичу.