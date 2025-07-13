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Александр Мостовой: «ПСЖ» всех выносит — чем их кормят?

Александр Мостовой: «ПСЖ» всех выносит — чем их кормят?
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что «ПСЖ» является фаворитом финала клубного чемпионата мира с «Челси», который состоится сегодня, 13 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До сих пор не могу понять, что происходит с «ПСЖ». Люди уже играют новые сезоны, а они всё предыдущий закончить не могут. Причём как закончить? Это уму непостижимо. Что они едят? Чем их кормят? Может, изобрели для них какую-то новую кухню.

Конечно, фаворит финала — «ПСЖ». Но я смотрел и игры «Челси» — был приятно удивлён. У них идёт перестройка всей команды, есть хорошие ребята. Если соберутся, а они это сделают, могут создать проблемы «ПСЖ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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