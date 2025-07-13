Стали известны подробности церемонии продления контракта «Барселоны» с Ямалем

Церемония продления контракта «Барселоны» с нападающим Ламином Ямалем состоится в среду, 16 июля, и пройдёт в два этапа. Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, сначала состоится протокольная часть, где будет подписано соглашение в присутствии бабушки 18-летнего футболиста, которая приедет из Марокко. Затем пройдёт пресс-конференция, где Ямаль ответит на несколько вопросов. Подчёркивается, что на данной пресс-конференции планируется присутствие ограниченного количества представителей СМИ.

Ранее появлялась информация, что каталонский клуб продлит контракт с Ямалем до 2031 года. Подготовка к этой пролонгации началась в марте 2025 года.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне 17-летний вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.