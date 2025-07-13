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Виллиан Роша допустил, что останется в ЦСКА до конца карьеры

Виллиан Роша допустил, что останется в ЦСКА до конца карьеры
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что готов остаться в московском клубе до конца своей профессиональной карьеры.

— Болельщики ЦСКА ценят вас за вашу самоотверженность, борьбу до конца, за всё, что вы делаете для клуба. Есть ли шанс, что до конца своей карьеры будете играть в ЦСКА?
— Благодарю болельщиков за ту теплоту, с которой они ко мне относятся. В этих словах и есть весь Виллиан Роша, который отдаст всё ради фанатов, клуба. Я никогда не перестану бороться и отдавать всего себя за команду. Останусь ли до конца своей карьеры в ЦСКА? Если в клубе этого захотят, я останусь, потому что счастлив здесь, а моя семья хорошо себя чувствует в России, — приводит слова Роши «Матч ТВ».

30-летний Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

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