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Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперкубке

Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперкубке
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в матче за Суперкубок. Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Перед игрой меня спрашивали про фаворита Суперкубка, я считал им «Краснодар». У ЦСКА новый тренер, создать свою структуру и всё остальное не так быстро, а «Краснодар» сохранил свой чемпионский состав. Первые полчаса мой прогноз сбывался, но, конечно, я болел за ЦСКА. Армейцы нашли свою игру, но не скажу, что в этот раз она была выдающаяся. Играли чётко на результат, забили гол в своём стиле и сохранили счёт. Если говорить о качестве, от Фабио я пока ничего не увидел — первую половину ЦСКА защищался, после гола пытались сохранить счёт и убегать в контратаку. Не скажу, что «Краснодар» сыграл свою лучшую игру, но и не особенно в восторге от ЦСКА, хотя результатом доволен, а игра ещё предстоит.

Если смотреть на изменения при Челестини, то абсолютно логично использовать Кругового и Шуманского, которые обладают скоростью и владением мяча. Сдвоенные фланги для меня вполне привычны. Не скажу, что это находка Челестини, но хорошо, что он нашёл и одному, и другому место на поле», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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