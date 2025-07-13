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«Барселона» проиграла «Баварии» в борьбе за подписание Луиса Диаса — Sport.es

«Барселона» проиграла «Баварии» в борьбе за подписание Луиса Диаса — Sport.es
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«Барселона» уступила «Баварии» в конкуренции за покупку крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. Мерсисайдцы требуют € 70-80 млн за переход 28-летнего футболиста. Немецкий гранд готов обсуждать данную сумму, в то время как «блауграна» не желает платить более € 60 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, с учётом ранее сорвавшегося перехода вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса единственным вариантом сине-гранатовых остаётся подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. «Барселона» рассматривает вариант с арендой англичанина с возможностью дальнейшего выкупа. В случае полноценного перехода «красные дьяволы» будут требовать € 40 млн за игрока.

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