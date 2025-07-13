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Президент РФС Дюков раскрыл число стран УЕФА, которые не хотят возвращения России

Президент РФС Дюков раскрыл число стран УЕФА, которые не хотят возвращения России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал количество стран УЕФА, выступающих против участия команд из России в официальных соревнованиях.

«Я знаю и вижу, что количество федераций УЕФА, которые выступают против нашего участия в официальных соревнованиях, значительно уменьшилось. Сейчас меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения по поводу нашего участия в официальных соревнованиях», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

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