Погребняк: не думаю, что «ПСЖ» — очевидный фаворит, «Челси» демонстрирует отличную игру

Бывший футболист «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящем финальном матче клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«О престижности турнира говорить не приходится, потому что перед матчем «Реала» с «ПСЖ» Перес сказал, что хочет выиграть этот трофей. Очень важный турнир. Не думаю, что «ПСЖ» — очевидный фаворит. «Челси» демонстрирует отличную и зрелищную игру. В составе обеих команд много высококвалифицированных и креативных футболистов. Будет очень осторожная игра, не будет много голов. Возможно, всё решится в дополнительное время. Не уверен однозначно насчёт фаворита», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.