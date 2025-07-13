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«Ливерпуль» готов включить Конате в сделку по обмену на Родриго — Defensa Central

«Ливерпуль» готов включить Конате в сделку по обмену на Родриго — Defensa Central
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«Ливерпуль» рассматривает вариант с обменом центрального защитника Ибраима Конате на крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса. При этом «красные» готовы доплатить «сливочным» € 35 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, английский клуб начал всерьёз рассматривать эту сделку после того, как узнал об интересе испанского гранда к французскому игроку. Однако подчёркивается, что «Реал» потребовал бы больше € 35 млн, если бы «Ливерпуль» сделал официальное предложение по переходу Родриго.

Ранее СМИ сообщали, что Конате отказался от пролонгации трудового соглашения с «красными», которое заканчивается летом 2026 года. Отмечалось, что защитник мечтает стать футболистом «Королевского клуба».

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