«Рубин» объявил о продлении контракта с Даку до 2029 года

«Рубин» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Мирлиндом Даку до 2029 года. Предыдущее трудовое соглашение с футболистом было рассчитано до лета 2026 года.

В июне пресс-служба казанского клуба проинформировала, что албанский футболист не пришёл к соглашению о подписании контракта с «Зенитом».

Даку выступает в составе «Рубина» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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