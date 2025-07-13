«Это момент мечты». Усман Дембеле высказался о предстоящем финале КЧМ-2025 с «Челси»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о предстоящем финале клубного чемпионата мира, в котором парижане сыграют с «Челси». Встреча состоится сегодня, 13 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Я много работал, чтобы попасть сюда, и похвала — это хорошо, но я сосредоточен на том, чтобы отдавать все силы команде и добиваться ещё больших успехов вместе с ней. Это момент мечты, наши амбиции самые высокие, и мы хотим продолжать творить историю вместе с «ПСЖ». «Челси» будет очень сложным соперником», — приводит слова Дембеле Marca.

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» со счётом 2:1. Французский гранд победил «Баварию» со счётом 2:0.