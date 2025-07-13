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Круговой — о Смолове: «Кофемания» тянет футболистов, но я не хожу — домой заказываю

Круговой — о Смолове: «Кофемания» тянет футболистов, но я не хожу — домой заказываю
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал инцидент с экс-нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым, который произошёл 28 мая в «Кофемании».

— Я видел видео с Федей Смоловым. Я не знаю, как комментировать, но буду его защищать. К футболистам просто больше внимания.

— Почему постоянно «Кофемания»?
— Не знаю. Тянет она нас. Но я туда не хожу, я домой заказываю (смеётся), — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.

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