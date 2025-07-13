Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: ЦСКА повезло с победой в Суперкубке России — «Краснодар» выглядел лучше

Деменко: ЦСКА повезло с победой в Суперкубке России — «Краснодар» выглядел лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о матче Суперкубка России, где «быки» уступили ЦСКА со счётом 0:1.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Краснодар» неплохо смотрелся в Суперкубке России с ЦСКА. Были моменты, когда могли сравнять счёт, но побеждает сильнейший. В какой-то степени армейцам повезло с победой, потому что «Краснодар» выглядел лучше. Но это футбол, где в финальных матчах всегда есть доля везения.

ЦСКА на протяжении нескольких лет выиграл два Кубка России и теперь Суперкубок. Это немаловажный фактор. Это говорит о том, что у команды есть бойцовский характер. Многие считали, что «Краснодар» должен обыграть ЦСКА, но армейцы смотрелись хорошо — у них присутствует внутренняя уверенность», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперкубке

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android