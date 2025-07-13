Деменко: ЦСКА повезло с победой в Суперкубке России — «Краснодар» выглядел лучше

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о матче Суперкубка России, где «быки» уступили ЦСКА со счётом 0:1.

«Краснодар» неплохо смотрелся в Суперкубке России с ЦСКА. Были моменты, когда могли сравнять счёт, но побеждает сильнейший. В какой-то степени армейцам повезло с победой, потому что «Краснодар» выглядел лучше. Но это футбол, где в финальных матчах всегда есть доля везения.

ЦСКА на протяжении нескольких лет выиграл два Кубка России и теперь Суперкубок. Это немаловажный фактор. Это говорит о том, что у команды есть бойцовский характер. Многие считали, что «Краснодар» должен обыграть ЦСКА, но армейцы смотрелись хорошо — у них присутствует внутренняя уверенность», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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