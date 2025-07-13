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Экс-игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино продолжит карьеру в Катаре — Романо

Экс-игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино продолжит карьеру в Катаре — Романо
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино покинет саудовский «Аль-Ахли» и продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразилец уже подписал личное соглашение с «Аль-Саддом».

33-летний игрок присоединился к «Аль-Ахли» летом 2023 года в качестве свободного агента. За это время Фирмино принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 5 млн.

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