Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я думал, он сумасшедший!» Матюиди рассказал, как Роналду поразил его профессионализмом

«Я думал, он сумасшедший!» Матюиди рассказал, как Роналду поразил его профессионализмом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился случаем, в котором его поразил уровень профессионализма экс-нападающего туринского клуба Криштиану Роналду. Футболисты вместе играли за «старую синьору» с 2018 по 2020 год.

«Криштиану — выдающийся профессионал, помешанный на работе. Однажды мы вернулись в два часа ночи после матча Серии А, чтобы забрать машины… Мы были без сил, но он [Роналду] пошёл к [Мехди] Бенатиа и убедил его пойти с ним в тренажёрный зал на восстановительную тренировку. Я думал, он сумасшедший! Роналду был таким: он никогда не останавливался. В этом секрет его успеха, и именно поэтому он до сих пор может делать разницу [на поле]», — приводит слова Матюиди Tuttosport.

Блез Матюиди Подробнее
Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
Касилья: Роналду всегда поможет вам, однажды он купил iPhone для всей команды и персонала

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android