«Я думал, он сумасшедший!» Матюиди рассказал, как Роналду поразил его профессионализмом

Бывший полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился случаем, в котором его поразил уровень профессионализма экс-нападающего туринского клуба Криштиану Роналду. Футболисты вместе играли за «старую синьору» с 2018 по 2020 год.

«Криштиану — выдающийся профессионал, помешанный на работе. Однажды мы вернулись в два часа ночи после матча Серии А, чтобы забрать машины… Мы были без сил, но он [Роналду] пошёл к [Мехди] Бенатиа и убедил его пойти с ним в тренажёрный зал на восстановительную тренировку. Я думал, он сумасшедший! Роналду был таким: он никогда не останавливался. В этом секрет его успеха, и именно поэтому он до сих пор может делать разницу [на поле]», — приводит слова Матюиди Tuttosport.

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Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: