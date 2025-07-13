Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: нынешний «ПСЖ» удивляет — создали сильную команду без звёзд, как Месси и Мбаппе

Колыванов: нынешний «ПСЖ» удивляет — создали сильную команду без звёзд, как Месси и Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист итальянской «Болоньи», а ныне тренер Игорь Колыванов поделился мыслями о предстоящем финальном матче клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» не на халяву прошёл в финал клубного чемпионата мира, они солидно прошли все стадии. Возможно, лондонцы сыграют в финале от обороны, ведь козырь «ПСЖ» — быстрые атаки через одно-два касания. У парижан всё отлажено на протяжении последних двух лет. Не думаю, что «Челси» будет раскрываться и играть вальяжно, как «Реал». Они понимают, что «ПСЖ» нужно не дать сыграть в свой футбол, как это сделал ЦСКА с «Краснодаром» во втором тайме Суперкубка России.

Нынешний «ПСЖ» удивляет. У них яркие футболисты, но не суперзвёзды. У них отлично развита скоростная работа с мячом. Это очень важно сейчас в футболе. Все игроки хорошо подготовлены технически и моментально играют вперёд. Это очень сильная команда, которую создали без звёзд, таких как Месси и Мбаппе. Все игроки отрабатывают. Вспомните, как раньше играл Дембеле! Вальяжно. А как он сейчас прессингует! Его спустили с небес на землю. Он понимает, что на одном таланте ничего не выиграешь — нужно пахать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Это момент мечты». Усман Дембеле высказался о предстоящем финале КЧМ-2025 с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android