Колыванов: нынешний «ПСЖ» удивляет — создали сильную команду без звёзд, как Месси и Мбаппе

Бывший футболист итальянской «Болоньи», а ныне тренер Игорь Колыванов поделился мыслями о предстоящем финальном матче клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Челси» не на халяву прошёл в финал клубного чемпионата мира, они солидно прошли все стадии. Возможно, лондонцы сыграют в финале от обороны, ведь козырь «ПСЖ» — быстрые атаки через одно-два касания. У парижан всё отлажено на протяжении последних двух лет. Не думаю, что «Челси» будет раскрываться и играть вальяжно, как «Реал». Они понимают, что «ПСЖ» нужно не дать сыграть в свой футбол, как это сделал ЦСКА с «Краснодаром» во втором тайме Суперкубка России.

Нынешний «ПСЖ» удивляет. У них яркие футболисты, но не суперзвёзды. У них отлично развита скоростная работа с мячом. Это очень важно сейчас в футболе. Все игроки хорошо подготовлены технически и моментально играют вперёд. Это очень сильная команда, которую создали без звёзд, таких как Месси и Мбаппе. Все игроки отрабатывают. Вспомните, как раньше играл Дембеле! Вальяжно. А как он сейчас прессингует! Его спустили с небес на землю. Он понимает, что на одном таланте ничего не выиграешь — нужно пахать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.