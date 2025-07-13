Два футболиста «Реала» думают над уходом из команды Хаби Алонсо — Sport.es

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос и вратарь Андрей Лунин обдумывают вариант с уходом из «Королевского клуба». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, украинский футболист не хочет проводить ещё сезон на скамейке запасных. На текущий момент его агент находится в поисках новой команды. Лунин может продолжить карьеру как в чемпионате Испании, так и в Англии. При этом не исключён вариант с Саудовской Аравией, где ему способны предложить более высокую зарплату, чем в «Реале».

Себальосу также не нравится роль игрока замены. Подчёркивается, что его будущее в мадридском клубе во многом зависит от того, приобретёт ли «Реал» нового полузащитника. Футболист отмечает, что главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо предпочёл использовать в линии полузащиты на клубном чемпионате мира Арду Гюлера вместо него.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: