Сборная России поддержала Матвея Сафонова в преддверии финала клубного ЧМ

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала запись, в которой поддержала российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в преддверии финального матча клубного чемпионата мира с «Челси» (13 июля). Отметим, что пресс-служба сборной России также выложила фотографию голкипера на фоне трофея данного соревнования.

Фото: Franco Arland/Getty Images

«Матвей Сафонов близок к ещё одному трофею. Уже сегодня болеем за Мотю в финале клубного чемпионата мира. «ПСЖ» сыграет против «Челси».

Ждём после матча фото с этим красавцем в руках», — написано в телеграм-канале сборной России.

Матч между «Челси» и «ПСЖ» начнётся в 22:00 мск.

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Матвей Сафонов готовится к плей-офф клубного чемпионата мира: