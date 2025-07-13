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Сборная России поддержала Матвея Сафонова в преддверии финала клубного ЧМ

Сборная России поддержала Матвея Сафонова в преддверии финала клубного ЧМ
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Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала запись, в которой поддержала российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в преддверии финального матча клубного чемпионата мира с «Челси» (13 июля). Отметим, что пресс-служба сборной России также выложила фотографию голкипера на фоне трофея данного соревнования.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Franco Arland/Getty Images

«Матвей Сафонов близок к ещё одному трофею. Уже сегодня болеем за Мотю в финале клубного чемпионата мира. «ПСЖ» сыграет против «Челси».

Ждём после матча фото с этим красавцем в руках», — написано в телеграм-канале сборной России.

Матч между «Челси» и «ПСЖ» начнётся в 22:00 мск.

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