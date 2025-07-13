Игонин: у Мусаева нет опыта, чтобы готовить «Краснодар» к Суперкубку России

Бывший футболист Алексей Игонин прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в матче за Суперкубок. Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

«Суперкубок России — матч после перерыва. Поэтому очень важно уметь готовить команду к таким играм в сжатые сроки. Если брать подготовку «Краснодара», видно, что команда больше готовилась к чемпионату, чем к Суперкубку. Может, у Мусаева нет опыта, чтобы готовить команду именно к таким матча. Но ЦСКА было бы сложнее психологически устоять, если бы не гол со стандарта», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с подопечными трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев завоевал данный трофей в восьмой раз в карьере, что является рекордом.