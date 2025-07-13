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Игонин: у Мусаева нет опыта, чтобы готовить «Краснодар» к Суперкубку России

Игонин: у Мусаева нет опыта, чтобы готовить «Краснодар» к Суперкубку России
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Бывший футболист Алексей Игонин прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в матче за Суперкубок. Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Суперкубок России — матч после перерыва. Поэтому очень важно уметь готовить команду к таким играм в сжатые сроки. Если брать подготовку «Краснодара», видно, что команда больше готовилась к чемпионату, чем к Суперкубку. Может, у Мусаева нет опыта, чтобы готовить команду именно к таким матча. Но ЦСКА было бы сложнее психологически устоять, если бы не гол со стандарта», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с подопечными трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев завоевал данный трофей в восьмой раз в карьере, что является рекордом.

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