Игорь Колыванов: все привыкли, что в Кубке выигрывает именно ЦСКА

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о матче Суперкубка России, в котором ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 1:0.

«Краснодар» в первом тайме выглядел чуть интереснее и солиднее. ЦСКА при новой схеме втягивался в первой половине матча и искал свои моменты. Видно, что обе команды находятся не в лучшей физической форме, особенно «Краснодар» во втором тайме — футболисты встали. Если бы этот матч был сыгран через месяц, он получился бы совершенно другим — было бы меньше брака. Но сложно было обеим командам, ведь стояла жара.

«Краснодар» второй год подряд играет в Суперкубке России, хотели наконец-то взять этот трофей. Но все привыкли, что в Кубке выигрывает именно ЦСКА. Армейцы очень здорово без лишнего напряжения сыграли в обороне. Я считаю, что у армейцев оборона отыграла просто великолепно, особенно во втором тайме, где защитники полностью ломали атаки «быков». У футболистов ЦСКА было очень хорошее возвращение назад.

Схема у ЦСКА стала другой, без «ромба», через двух нападающих. Но у армейцев особо не получалась комбинационная игра. Только Глебов создавал моменты благодаря индивидуальным действиям, Мусаев пытался цепляться за мячи. Но пока тяжело говорить об изменениях при Челестини по одному матчу. 4-4-2 — старая схема, по которой играли ещё в Советском Союзе. Возможно, Челестини будет варьировать и играть через трёх нападающих», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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