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Роша: я стал свидетелем прогресса Кисляка, у него есть всё, чтобы стать легендой ЦСКА

Роша: я стал свидетелем прогресса Кисляка, у него есть всё, чтобы стать легендой ЦСКА
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о прогрессе 19-летнего полузащитника клуба Матвея Кисляка.

— Многие отмечают, что именно благодаря Миралему Пьяничу раскрылся Кисляк. Прогресс Матвея в прошедшем сезоне вас удивил?
— Кисляк — очень хороший человек, который всегда уважительно относится ко всем. Как игрок он проделал очень большую работу. Когда я перешёл в ЦСКА, Матвей выступал ещё в юношеской команде, поэтому я стал свидетелем его прогресса. Он ещё молод, но добился многого, и у него ещё много времени впереди. Надеюсь, что Матвей завоюет много титулов с ЦСКА, у него есть всё, чтобы стать легендой клуба, — приводит слова Роши «Матч ТВ».

Кисляк в минувшем сезоне провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что турецкий «Фенербахче» заинтересован в покупке российского футболиста.

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