Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» рассматривает игрока «Арсенала» в качестве альтернативы для Диаса — Фальк

«Бавария» рассматривает игрока «Арсенала» в качестве альтернативы для Диаса — Фальк
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» рассматривает кандидатуру крайнего нападающего «Арсенала» Леандро Троссарда в качестве альтернативного варианта на случай неудачи с трансфером вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью уговорил бельгийского футболиста перейти в турецкий гранд.

Троссард выступает в составе «Арсенала» с января 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Моуринью убедил нападающего «Арсенала» перейти в «Фенербахче» — The Sun

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android