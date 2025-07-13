«Бавария» рассматривает игрока «Арсенала» в качестве альтернативы для Диаса — Фальк

«Бавария» рассматривает кандидатуру крайнего нападающего «Арсенала» Леандро Троссарда в качестве альтернативного варианта на случай неудачи с трансфером вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью уговорил бельгийского футболиста перейти в турецкий гранд.

Троссард выступает в составе «Арсенала» с января 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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