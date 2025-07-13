«Пока надо ещё поиграть». Алексей Гасилин высказался об Игоре Акинфееве

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о голкипере московского клуба Игоре Акинфееве после победы красно-синих над «Краснодаром» (1:0) в матче за Суперкубок.

«Мы видим, насколько человек щепетильно относится к своему здоровью. Мы видим, насколько он прекрасно чувствует игру. Пока есть здоровье, силы и желание, он будет продолжать. В дальнейшем он будет прекрасным тренером или функционером. Но пока надо ещё поиграть», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 12 июля, Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Суперкубка России, став абсолютным рекордсменом по этому показателю. По семь побед на счету у Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова. Отметим, что для ЦСКА Суперкубок страны стал восьмым в истории клуба.