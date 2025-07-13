Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, под каким номером Модрич будет играть в «Милане»

Стало известно, под каким номером Модрич будет играть в «Милане»
Комментарии

Атакующий полузащитник Лука Модрич будет выступать в составе «Милана» под 14-м игровым номером в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Наниньо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в понедельник, 14 июля, состоится медицинское обследование и подписание контракта. 39-летний футболист заключит трудовое соглашение с «россонери» до 2026 года с возможностью продления на сезон.

Хорватский хавбек выступал под 14-м номером в составе «Тоттенхэма», где играл с 2008 по 2012 год, пока не перешёл в мадридский «Реал».

Ранее СМИ сообщали, что заработная плата Модрича в «Милане» может составить € 3-3,5 млн.

Лука Модрич Подробнее
Материалы по теме
Модрич опубликовал в соцсетях пост, посвящённый уходу из «Реала»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android