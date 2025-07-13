Стало известно, под каким номером Модрич будет играть в «Милане»

Атакующий полузащитник Лука Модрич будет выступать в составе «Милана» под 14-м игровым номером в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Наниньо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в понедельник, 14 июля, состоится медицинское обследование и подписание контракта. 39-летний футболист заключит трудовое соглашение с «россонери» до 2026 года с возможностью продления на сезон.

Хорватский хавбек выступал под 14-м номером в составе «Тоттенхэма», где играл с 2008 по 2012 год, пока не перешёл в мадридский «Реал».

Ранее СМИ сообщали, что заработная плата Модрича в «Милане» может составить € 3-3,5 млн.

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