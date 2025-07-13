Роман Шаронов: «Челси» будет крайне сложно выиграть у такого «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями о предстоящем финальном матче клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Челси» будет крайне сложно выиграть у такого «ПСЖ». Сейчас нынешний «ПСЖ» в любом матче является фаворитом. Это работа Луиса Энрике. Мы видим картину, когда Мбаппе ушёл и команда стала играть сильнее. Все отрабатывают и в атаке, и в обороне. Это говорит о многом.

Что значит, нынешний «ПСЖ» играет без звёзд? Футболисты прогрессируют, развиваются и превращаются в них. Работа тренера не только в результатах, а в прокачке игроков, что и демонстрирует Луис Энрике. Теперь «ПСЖ» пожинает плоды его работы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.