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22:00 Мск
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Роман Шаронов: «Челси» будет крайне сложно выиграть у такого «ПСЖ»

Роман Шаронов: «Челси» будет крайне сложно выиграть у такого «ПСЖ»
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями о предстоящем финальном матче клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Челси» и «ПСЖ». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» будет крайне сложно выиграть у такого «ПСЖ». Сейчас нынешний «ПСЖ» в любом матче является фаворитом. Это работа Луиса Энрике. Мы видим картину, когда Мбаппе ушёл и команда стала играть сильнее. Все отрабатывают и в атаке, и в обороне. Это говорит о многом.

Что значит, нынешний «ПСЖ» играет без звёзд? Футболисты прогрессируют, развиваются и превращаются в них. Работа тренера не только в результатах, а в прокачке игроков, что и демонстрирует Луис Энрике. Теперь «ПСЖ» пожинает плоды его работы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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