Виллиан Роша: не понимаю русский язык, поэтому фанаты «Спартака» могут говорить что хотят

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о принципиальности противостояния с московским «Спартаком», а также ответил на вопрос о провокациях болельщиков красно-белых.

— Для вас «Спартак» принципиальный соперник или они стоят в одном ряду с топовыми клубами РПЛ, такими как «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и так далее?

— У матчей против «Спартака» особый вкус, ведь это дерби. Конечно, я был счастлив получить приз лучшего игрока прошлого нашего матча, провёл очень хороший матч, так ещё мы его и выиграли. Но я каждую игру провожу на пределе своих возможностей, каждый матч для меня одинаково важен. Поэтому у меня лично нет какого‑то принципиального соперника. Все в команде знают, что матчи против того же «Краснодара», «Спартака», «Зенита» очень сложные.

— После прошлого дерби, когда вы покидали стадион «Спартака», болельщики красно‑белых провоцировали вас, что‑то кричали. Как вы вообще относитесь к такому поведению болельщиков?

— Я не понимаю русский язык, поэтому они могут говорить всё что хотят. Даже если бы я всё понимал, то не обращал бы на это внимания. Что касается игроков «Спартака», что с Соболевым, что с Литвиновым, когда были разбирательства, мы спокойно пожали друг другу руки. У нас с ними нормальные отношения, я ни на кого не держу зла. Никаких проблем нет, мы закрыли все вопросы, перевернули страницу, — приводит слова Роши «Матч ТВ».

30-летний Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.