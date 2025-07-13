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«Ливерпуль» объявил временные номера Вирца, Фримпонга, Мамардашвили, Керкеза

«Ливерпуль» объявил временные номера Вирца, Фримпонга, Мамардашвили, Керкеза
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«Ливерпуль» на официальном сайте объявил временные номера всех новичков команды, под которыми они будут выступать нынешним летом до тех пор, пока не будут утверждены их постоянные номера.

Временные номера новоиспечённых футболистов «красных»:

55 — Георгий Мамардашвили;

56 — Фредди Вудман;

57 — Милош Керкез;

58 — Флориан Вирц;

59 — Жереми Фримпонг;

60 — Армин Печи.

Сегодня, 13 июля, состоится первый предсезонный матч мерсисайдцев. Команда Арне Слот сыграет на выезде с «Престон Норт Энд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Престон Норт Энд
Престон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия

В 1-м туре нового сезона чемпионата Англии «красные» встретятся с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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Рекорды «Ливерпуля»:

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