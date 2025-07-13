«Ливерпуль» объявил временные номера Вирца, Фримпонга, Мамардашвили, Керкеза

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил временные номера всех новичков команды, под которыми они будут выступать нынешним летом до тех пор, пока не будут утверждены их постоянные номера.
Временные номера новоиспечённых футболистов «красных»:
55 — Георгий Мамардашвили;
56 — Фредди Вудман;
57 — Милош Керкез;
58 — Флориан Вирц;
59 — Жереми Фримпонг;
60 — Армин Печи.
Сегодня, 13 июля, состоится первый предсезонный матч мерсисайдцев. Команда Арне Слот сыграет на выезде с «Престон Норт Энд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.
В 1-м туре нового сезона чемпионата Англии «красные» встретятся с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Рекорды «Ливерпуля»: