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Стартовый состав московского «Спартака» на товарищеский матч со «Спартаком» из Суботицы

Стартовый состав московского «Спартака» на товарищеский матч со «Спартаком» из Суботицы
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Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и сербский «Спартак» Суботица. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 1
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
0:1 Осеи – 23'    

Стартовый состав московского «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Заболотный, Солари.

По итогам минувшего сезона московский клуб набрал 57 очков и занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. В свою очередь, «Спартак» Суботица заработал 44 очка и расположился на 12-й строчке в чемпионате Сербии.

11 июля красно-белые провели товарищеский матч с «Родиной», в котором победили со счётом 2:1. В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» (19 июля).

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